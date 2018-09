Em Três Lagoas, Reinaldo Azambuja destaca investimentos para levar saúde à população

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB), candidato à reeleição, participou de agenda de campanha sexta (7) e sábado (8) em Três Lagoas, onde destacou investimentos importantes que estão melhorando a vida das pessoas, como a universalização do saneamento.

Entre obras concluídas e em execução, Três Lagoas recebe quase R$ 150 milhões em coleta e tratamento de esgoto e abastecimento de água.

Outro investimento importante para garantir saúde à população da região do Bolsão é a construção do Hospital Regional, no valor de R$ 56 milhões.

Do total, R$ 21,45 milhões são de recursos do Governo do Estado. A unidade que está sendo erguida terá 158 leitos com maternidade, UTIs (Unidades de Tratamento Intensivo), UTIs Neonatal, pediatria e cardiologia.

Mesmo no feriado, a visita do candidato Reinaldo Azambuja reuniu centenas de veículos em uma grande carreata, na sexta.

Carinho e emoção

Durante caminhada pela feira, no dia seguinte, Reinaldo Azambuja recebeu o carinho da população, como o de José Meleiro, que foi operado na Caravana da Saúde.

“Foi uma benção para nós. Eu estava na fila do SUS e na Caravana operei das duas vistas. Eu já ia fazer outro óculos e agora nem preciso mais. Estou enxergando tudo direitinho. É por isso que eu, que não preciso mais votar por ter 73 anos, faço questão de votar no Reinaldo com toda a minha família”, contou.

Mais empregos

O trabalho da equipe de Reinaldo Azambuja está garantindo também emprego para a população. “A UFN3 vai ser concluída e teremos 1.200 empregos diretos. Trocamos impostos por empregos”, explicou o governador.

Diretor da Amas (Associação de Supermercados de Mato Grosso do Sul), Joaquim Romano Barbosa fez questão de agradecer pessoalmente o governador pelas ações que fizeram Mato Grosso do Sul manter empregos e ter crescimento da renda do trabalhador, mesmo na crise.

“As atitudes do dia a dia mostram a competência do Governo e eu vim dizer que estou apoiando ele”, afirmou. Ele é dono de uma rede de supermercados que emprega 550 funcionários em Três Lagoas.

