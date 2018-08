Em Vicentina mais de 200 famílias ganham mais moradias com investimentos em habitação

Os investimentos totais do Governo Reinaldo na habitação chegam a R$ 13 milhões e irão beneficiar moradores da zona urbana e agricultores na área rural do município.

Mais de 200 famílias de Vicentina estão prestes a realizar o sonho da casa própria com auxílio do Governo do Estado. Com 6.041 habitantes, o município tem em fase de construção 200 unidades habitacionais no loteamento Alto do Barreirão. Cem unidades já foram entregues e as outras cem estão em execução com 94,99% , com previsão de entrega para setembro de 2018.

As obras são realizadas por intermédio do programa Minha Casa, Minha Vida e contam com recursos do Governo de MS, Prefeitura e Governo Federal.

Outras dez unidades habitacionais também estão em fase de obra e serão entregues a agricultores da região.Os investimentos totais na habitação têm por objetivo garantir moradia digna às famílias.

O governo Reinaldo tem sido parceiro da prefeitura também na execução de serviços emergenciais de recuperação de estradas vicinais, prejudicadas pelas chuvas em 2016. Também estão em andamento os trabalhos de manutenção dos serviços de água e esgoto tanto em Vicentina quando nos distritos de Vila Rica e Vila São José.

Reinaldo já entregou obras, assinou ordens de serviço e anunciou investimentos em pavimentação e habitação em Vicentina e Jateí. Ruas de Vicentina receberam investimento de R$ 1,98 milhão; Jateí terá 100% das ruas pavimentadas.

Em Vicentina, Reinaldo assinou ordem de início de serviço de uma obra de R$ 1,983 milhão para pavimentação, restauração e drenagem. Serão pavimentadas as ruas Antônio Euzébio, LR, José Amancio de Souza, Rua Sem Nome e ruas D, E, F e G. Na segurança pública foram investidos um total de R$132.746,43 – entre materiais, equipamentos, viaturas, armamentos e munições.

Já na educação os alunos da rede estadual de ensino tem garantia de alimentação, uniformes e kits escolares para os 821 alunos matriculados nas três escolas da Rede Estadual de Ensino no município. A Escola Estadual Emannuel Pinheiro ganhou ar condicionado melhorando a qualidade do espaço físico e um reservatório metálico está sendo comprado para fortalecer as instalações da Escola estadual São José.

Recursos da saúde foram destinados por meio de convênios para custeio de serviços em diversas áreas, como assistência farmacêutica, atenção básica, de média e alta complexidade, saúde da família, rede de atenção psicossocial, vigilância sanitária e entre outros.

