Em visita a Dourados/MS Bolsonaro recebe o apoio do Coronel Davi

Coronel David, pré-candidato a estadual acompanhou na última-quinta feira (8) o deputado estadual e pré-candidato à presidência da república Jair Bolsonaro, em visita a Dourados/MS.

Bolsonaro que estava acompanhado do seu filho o também deputado federal Eduardo Bolsonaro participaram de uma carreata onde reuniu mais de 40 mil pessoas, de acordo com a assessoria do deputado estadual Coronel Davi.

‘Foi muito importante a vinda do Bolsonaro em MS para alinharmos algumas estratégias políticas e também reafirmar o apoio incondicional à sua candidatura à presidência da república, pois com ele teremos mudanças reais e significativas em nosso país e até para Mato Grosso do Sul’, afirmou Coronel David.

A carreta percorreu toda a cidade até o Sindicato Rural de Dourados, onde o deputado falou com alguns produtores rurais da região sobre a demarcação de terras indígenas, corrupção, falta de segurança na região de fronteira e seus projetos políticos para se tornar presidente do Brasil.

