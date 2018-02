Em visita a Mato Grosso do Sul, presidente da Funasa reúne-se com servidores e elogia desempenho no Estado

O presidente da Fundação Nacional de Saúde, Rodrigo Sergio Dias, se reuniu, na última sexta-feira, 02.02, com os colaboradores da Superintendência Estadual em Mato Grosso do Sul (Suest/MS). A reunião aconteceu no gabinete do superintendente do órgão do estado, Marco Aurélio Santullo, na sede do órgão em Campo Grande.

Nesse encontro, Rodrigo Dias destacou o bom desempenho das atividades da Suest-MS referente à liberação de investimentos e, consequente, na celeridade no andamento das obras. Dias ressaltou sobre empenhos de recursos para celebração de convênios para novos empreendimentos que irão contribuir para melhoria da qualidade de vida da comunidade sul-mato-grossense e desenvolvimento do estado.

A aumento das liberações de recursos aos municípios constituem um avanço significativo num intervalo de quatro anos da atual gestão da instituição em Mato Grosso do Sul, conforme gráficos analíticos da Suest/MS. Segundo o superintendente Marco Santullo, o trabalho dos servidores, a parceria exitosa com a Presidência e com parlamentares da região, são ações fundamentais para a garantia de verbas para a continuidade de obras e muitas delas se encontravam paralisadas, além de permitir novos investimentos em saneamento no estado.

Rodrigo Dias agradeceu e elogiou o empenho dos servidores, o qual classificou como grande e destacou que, principalmente pelo comprometimento e seriedade na execução de seus trabalhos, foi possível todo esse sucesso no alcance dos resultados na Suest/MS.

A reunião, que aconteceu em clima de bate-papo, também foi oportuna para que cada chefia apresentasse sugestões para melhorias dos processos de trabalhos em suas áreas, o que Dias ouviu atentamente. Além disso, os colaboradores aproveitaram a oportunidade para perguntarem sobre plano de carreira, concurso na instituição, regimento interno, entre outros assuntos.

Após este encontro, nesse mesmo dia, Rodrigo Dias seguiu, em companhia do superintendente Marco Aurélio Santullo, para o município de Costa Rica, onde ambos participaram, ao lado de diversas autoridades de MS, da entrega da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE ) ao município, um investimento da Fundação Nacional de Saúde na ordem de R$ 3.599.250,21. Além desse evento, também tomaram parte das cerimônias de inauguração das obras do Centro de Atenção Psissocial (Caps), do campo de futebol com gramado sintético e da pavimentação asfáltica do Jardim Novo Horizonte.

CRÉDITO: Comunicação Social/SUEST-MS/FUNASA

