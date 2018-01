Em visita ao Vale do Ivinhema Tereza Cristina reforça compromisso com desenvolvimento dos municípios

Nos quatro municípios que a deputada federal Tereza Cristina passou neste fim de semana (sexta-feira, 12 e sábado, 13), visitando obras e fazendo um balanço das ações já realizadas em seu mandato, o compromisso em levar recursos de emendas parlamentares foi reforçado com prefeitos, secretários municipais e vereadores de Nova Andradina, Batayporã, Ivinhema e Angélica.

Visitando obras da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), ao lado do superintendente Da Funasa no MS, Marco Aurélio Santullo e do superintendente do Incra no Estado, Humberto Maciel, a deputada fez um balanço das ações desenvolvidas em seu mandato, reafirmando seu comprometimento em continuar o trabalho que vem sendo realizado em benefício da agricultura familiar, levando água aos assentamentos de Mato Grosso do Sul e destinando recursos para serem aplicados em outros setores.

Nas localidades por onde passou a deputada federal foi responsável por destinar inúmeros recursos e executar várias ações em parcerias com os órgãos federais com representatividade em Mato Grosso do Sul como a Funasa, Incra e Superintendência da Pesca.

Em Nova Andradina já foram empenhados R$ 1.458.000,00 para aquisição de um distribuidor de Calcário para os Assentamento Teijin e PA Santa Olga, custeio na saúde, pavimentação e drenagem, construção do sistema de abastecimento de água no Assentamento Santa Olga e uma ambulância.

Já no município de Batayporã a parlamentar foi responsável por levar R$800.000,00 para a construção da rede de distribuição de água dos Assentamentos São João e Mercedina, recursos para o custeio na saúde e uma ambulância.

Mais R$ 1 milhão foram destinados para Ivinhema e estão sendo aplicados na compra de uma patrulha mecanizada para atender os produtores, pavimentação, drenagem e custeio na área da saúde. O município ainda vai receber uma ambulância com recurso destinado por Tereza Cristina.

Em Angélica a parlamentar é responsável por levar R$ 400 mil para custear a saúde, uma ambulância, um caminhão de lixo e ainda ajudar na destinação recursos para aquisição de equipamentos agrícolas – fruto de uma emenda de bancada.

Em defesa do municipalismo a deputada disse que seu mandato tem como prioridade o atendimento das demandas de cada município visitado. Sempre ouvindo as necessidades de cada cidade, de cada prefeito, para posteriormente atender as demandas enviando emendas que possam proporcionar melhorias significativas nas áreas de saúde, educação, infraestrutura e para o agronegócio.

“Desta forma estabelecemos uma parceria com os prefeitos. Vamos continuar com o olhar atento às nossas cidades, para o que o interior possa dar emprego, renda e mais qualidade de vida a sua gente. Nossa parceria também vai continuar sendo proveitosa com os vereadores que sempre nos trazem os pleitos que ouvem nas ruas de seus eleitores. Assim vamos dar continuidade a este mandato, construindo essa história a várias mãos”, finalizou Tereza Cristina.

CRÉDITO: Assessoria de Comunicação da deputada

