Embriagado, motorista invade posto de combustível

NOVA ANDRADINA-MS (Correspondente) – Um homem (31) invadiu um posto de gasolina e atingiu uma bomba de combustível. O fato ocorreu na manhã de domingo (16), em Nova Andradina/MS.

De acordo com informações preliminares o motorista estava bêbado e foi preso após o proprietário do estabelecimento acionar a polícia. No interior do automóvel foi encontrado latas de cervejas vazias. Ele foi encaminhado ao Hospital onde foi confirmado a embriaguez, conforme laudo médico.

Após o procedimento foi conduzido a Delegacia e autuado por embriagues ao volante.

