Emenda da Vereadora Dharleng Campos atende instituto de cegos com impressora especial

A Vereadora Dharleng Campos cumpriu uma agenda muito especial na última quinta-feira (22/2). Ela esteve no Instituto Sul-Matogrossense para Cegos (ISMAC) realizando a entrega de uma impressora especial.

O equipamento foi adquirido para atender as demandas da comunidade que frequenta o ISMAC. A Vereadora Dharleng Campos já atendeu diversos projetos e instituições por meio das “emendas parlamentares”. Desta vez os cegos poderão contar com esse moderno equipamento que ajudará nas demandas do ISMAC.

“Desejamos sucesso a todos que cuidam do ISMAC e promovem esse lindo trabalho em favor dessa comunidade. Estou a disposição para contribuir com outras coisas e acredito que essa impressora irá atender as necessidades do dia a dia”, disse a Vereadora Dharleng Campos durante agenda no local.

Créditos: Assessoria de Imprensa da Vereadora

