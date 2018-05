Emenda de Tereza Cristina garante empenho de R$ 2 milhões para saúde em 10 municípios de MS

Dez municípios de Mato Grosso do Sul irão receber um total de R$ 2 milhões para serem aplicados em custeio na área da saúde. O recurso virá de emenda impositiva de 2018 apresentada pela deputada federal Tereza Cristina (DEM-MS) e que já teve empenho assegurado pelo Ministério da Saúde.

A parlamentar acredita que o dinheiro ajudará os Executivos municipais a oferecerem serviços de qualidade e garantir eficiência no atendimento público de saúde aos moradores de cada cidade contemplada.

“Temos feito um mandato municipalista, atendendo as necessidades e demandas de cada prefeito, ou prefeita que nos procura pedindo ajuda para trazer recursos que possam, de verdade, serem aplicados com maior deficiência de verba pública. Isso é olhar individualmente, ter um olhar atento e participativo para cada região do nosso Mato Grosso do Sul. É dessa forma que vamos continuar atendendo esses gestores, sabemos que eles tem conduzido seus municípios com pouco dinheiro e as emendas dão um folego a mais no orçamento municipal, além de proporcionar mais qualidade de vida a população e a oferta de um serviço de saúde mais eficiente, que atenda a necessidade dos cidadãos”, disse a deputada Tereza.

Os municípios contemplados com o recurso para o custeio da saúde são: Antônio João (R$ 300.000,00), Aparecida do Taboado (R$ 250.000,00), Cassilândia (R$ 150.000,00), Coronel Sapucaia (R$ 150.000,00), Coxim (R$ 100.000,00), Fátima do Sul (R$ 250.000,00), Jardim (R$ 200.000,00), Miranda (R$ 200.000,00), Porto Murtinho (R$ 200.000,00) e Sidrolândia (R$ 200.000,00).

Apesar de seu primeiro mandato em Brasília, como deputada federal, Tereza Cristina tem se destacado entre os parlamentares. Já assumiu cargos de destaque no Congresso Nacional, ocupando a vice-liderança do governo, presidência de Comissões de destaque e atualmente está na liderança de uma das Frentes mais bem estruturadas o organizadas, que é a Frente Parlamentar da Agropecuária.

