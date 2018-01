Empresário Cláudio Sertão sai na frente na corrida eleitoral ao governo de MS

O empresário Cláudio Sertão, pré-candidato ao governo de Mato Grosso do Sul pelo Podemos, deu início à pré-campanha para as eleições deste ano. Ele e sua equipe acaba de elaborar um roteiro de reuniões políticas com as comunidades dos municípios de Terenos, Anastácio, Aquidauana, Miranda, Corumbá e Ladário.

Os encontros com lideranças políticas e comunidade dessas regiões vão acontecer a partir desta semana. “Vamos falar das propostas do nosso partido, o Podemos, para o crescimento e desenvolvimento econômico e social de Mato Grosso do Sul”, afirmou Cláudio Sertão que acumulou grande experiência na geração de emprego e renda como empresário ligado à Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul – Fiems e também pela sua atuação no Governo do Paraguai, na fronteira com MS, onde exerce a função de secretário de indústria e comércio da região do Departamento de Amambay.

Cláudio Sertão levou dezenas de empresas para a região de fronteira e conseguiu gerar milhares de empregos. “Sabemos como fazer para fomentar o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Precisamos reduzir essa elevada carga tributária para que o empresariado possa investir e gerar novas oportunidades de trabalho para as famílias”, afirma.

Sertão afirma também que o tempo urge e que não há tempo para férias e outras mordomias como outros pré-candidatos ao governo estão fazendo nesse período. “Temos muitos problemas para serem resolvidos nos nossos municípios, que estão praticamente falidos. Precisamos conhecer bem a realidade de cada região para que possamos, no Governo, resolvermos essas questões”, justifica sua corrida rumo às urnas deste ano.

Outro “trunfo” com o qual o pré-candidato do Podemos conta é o fato de não ser investigado por nenhuma operação da Polícia Federal, ao contrário de outros pré-candidatos ao Governo de MS, que estão “atolados” em denúncias de corrupção e desvio de dinheiro público. “Nós temos ficha limpa para disputar as eleições deste ano e, acima de tudo, temos também a competência para administrar bem este grande Estado”, afirmou Cláudio Sertão.

Antônio Mielle, um dos coordenadores da campanha do Podemos, afirmou que depois desses municípios da região Oeste de MS o partido vai estabelecer novos roteiros para serem cumpridos até 3 de outubro.

CRÉDITO: Assessoria do pré-candidato ao governo de Mato Grosso do Sul

Comentários