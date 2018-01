Empresário é vítima de assalto em Avenida da Capital

Um empresário foi vítima de assalto logo após as 11 horas da manhã de hoje (26) em pleno transito da Avenida Júlio de Castilho, na Capital.

A Policia Militar informou que dois bandidos numa motocicleta bateram com as pernas na lataria do veículo anunciando o assalto. Isto aconteceu no cruzamento da avenida Júlio de Castilho com a Rua Luiz Albuquerque.

De imediato os ladrões foram pedindo dinheiro, pois sabiam que a vítima era empresário. Populares que passavam pelo local viram a movimentação e diante disso os assaltantes fugiram levando R$ 200,00 reais.

Até o fechamento da matéria nenhum suspeito havia sido preso.

