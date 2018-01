Empresários retomam confiança na economia

Os empresários brasileiros estão mais otimistas em relação à economia do País. É o que aponta o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec), que atingiu 110,1 pontos em janeiro, mantendo-se acima da zona de indiferença, que é de 100 pontos.

Na comparação com dezembro, o índice aumentou 1,1% na série com ajuste sazonal. Na comparação com a janeiro do ano passado, o aumento foi de 15%. Segundo a entidade, a evolução das condições da economia brasileira favoreceu o resultado positivo.

Apurado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o índice é indicador mensal antecedente, apurado entre os tomadores de decisão das empresas do varejo para detectar as tendências das ações do setor do ponto de vista do empresário. A amostra é composta por aproximadamente 6 mil empresas situadas em todas as capitais do País, e os índices apresentam dispersões que variam de zero a duzentos pontos.

CRÉDITO: Agência Brasil e CNC

Comentários