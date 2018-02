EMPRESAS DE PAPEL

BOCA DO POVO descobriu que nas licitações ou concorrências públicas está reinando um tipo de “picaretagem” que precisa de intervenção das nossas autoridades.

Esta semana uma farta documentação nos foi enviada de empresas que existem apenas no papel. É a forma que espertalhões encontraram de ganhar muito dinheiro sem fazer força ou investimentos.

Como em tudo que é ilegal atraem os “picaretas” eis que também acabam atraindo mais espertalhões interessados em prejudicar seus “parceiros” na divisão dos butins, retroalimentando uma atividade ilegal e sem qualquer condição de responder pelos estragos que fazem aos órgãos públicos licitantes.

No fechamento desta edição nos chegou às mãos uma dessas “empresas” vendendo canecas para merenda escolar a R$ 12 reais, quando é possível comprar as mesmas canecas por R$ 0,99 centavos.

Esse ganho extraordinário é o reflexo de empresas que formam verdadeiras “máfias” negociendo entre elas aquilo que querem ou não ganhar nas licitações ou concorrências.

Também conhecemos empresas que para atender às necessidades de melhores preços chegam a fajutar procutos. E como uma investigação começa envolver muita gente e as ‘deduragens’ chegamos encontrar denúncias de pessoas que, para atender os chamados ‘menores preços’ chegam a substituir detergente por ‘mais água’ tornando-os fracos para atender às necessidades, gerando danos ao meio ambiente e consequente forçando a um maior gasto de produto.

Uma empresa que ganhou recentemente uma licitação milionária, na prática existe só no papel. Nas nossas investigações ficamos sabendo que o pai do “empresário” resolveu montar no nome do filho a ‘empresa-papel’ para driblar as exigências dos editais.

Como ninguém vai conferir se esses “vencedores” possuem ou não condições de entregar os itens que venceram nas licitações, quando acontece alguma “zebra” arruma-se alguma penalidade financeira para a empresa implicada, ficando ela impedida de negociar com o órgão por 180 dias.

Nesse interregno ela monta outra empresa e a folia com o dinheiro público continua.

Órgãos públicos teriam como estancar essa hemorragia e acabar com esse tipo de “picaretagem”, mas não convocam fiscais ou a própria polícia para checar se esta ou aquela vencedora de licitação ou concorrência tem condições financeiras de suportar prejuízos caso não cumpram com aquilo que se propuseram a fazer.

Nossas investigações prosseguem e outras reportagens mais aprofundadas ao assunto voltarão às nossas páginas. Mas não podemos deixar de pedir às nossas autoridades para que também investiguem e tomem providências.

Voltaremos.

Comentários