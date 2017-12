Enciumado, ex-namorado agride jovem com chutes e socos

Na madrugada de hoje (29) uma mulher de 30 anos foi agredida pelo ex-namorado. A vítima relatou que o rapaz estava bêbado e ficou enciumado após pegar o celular da vítima e ler conversas dela com um amigo.

Informações do BO que mesmo estando separados eles moram juntos, no município de Eldorado. E que por volta das 0h15 o jovem chegou embriagado em casa pegou o celular da ex-namorada e após ver as mensagens trocadas dela com o amigo a agrediu.

Ainda de acordo com informações o ex-namorado teria xingado e deferido tapas, chutes e socos na vítima. A mulher procurou a policia e informou que não é a primeira vez que era agredida por ele. Consta no sistema da policia que não é a primeira vez que ela o denuncia por ameaça.

A Policia registrou o caso como via de fatos e violência doméstica.

Comentários