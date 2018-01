Energia Social chega ao município de Deodápolis (MS)

O Polo Eldorado da Atvos promoveu ontem, dia 30 de janeiro, o 1º Seminário de Sustentabilidade Local na cidade de Deodápolis (MS). Realizado pelo programa Energia Social, o encontro teve como objetivo levar temas importantes para a comunidade e apresentar os projetos socioambientais realizados pela empresa como forma de inspiração, colocando os moradores como protagonistas na decisão das prioridades dos investimentos a serem feitos.

O encontro promoveu um debate sobre a inclusão das pessoas com deficiência. Danilo Santos, integrante da empresa, abordou suas experiências de vida e profissionais como forma de fomentar o interesse da sociedade pelo assunto. “Aqui no Polo Eldorado, bem como em todas as nossas unidades, temos todo o interesse de abrir nossas portas para as pessoas com deficiência. Vamos trabalhar ativamente nesta safra para incluí-los de forma positiva no mercado de trabalho”, afirmou Marcelo Fiomari, superintendente do Polo Eldorado.

O seminário é a primeira mobilização do Energia Social na região. “Trazer o programa para o Polo Eldorado é um orgulho muito grande. Um dos principais diferenciais é o modelo de governança participativa. Cada município conta com um Conselho Comunitário e Comissões Temáticas, compostos por integrantes da Atvos, representantes do governo local e lideranças da sociedade civil”, explica Fiomari. Com esse modelo de gestão é possível identificar as principais demandas da comunidade e adotar a melhor estratégia de investimento, com foco na promoção da cultura, educação, saúde, preservação ambiental e outros aspectos relevantes.

Com 74 iniciativas já desenvolvidas e mais de 150 mil pessoas beneficiadas em todo o país, o Energia Social chega ao Polo Eldorado para ampliar sua atuação social local e contribuir para elevar a qualidade de vida da comunidade onde a empresa está presente. “Já desenvolvemos iniciativas sociais pontuais e queremos apresentar para a sociedade a diferença de atuação do Energia Social, que colhe bons resultados desde 2009”, explica Mônica Alcântara, responsável por Sustentabilidade da Atvos.

CRÉDITO: CDN – Comunicação Corporativa Caroline Furlan

