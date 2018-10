Enfermeira Cida Amaral leva Programa Maria da Penha à Faculdade Estácio de Sá de Campo Grande

Após a aprovação da Lei, a vereadora Enfermeira Cida Amaral (Pros), vem ministrando palestras em escolas públicas e faculdades de Campo Grande. Na última quarta-feira (24), a parlamentar levou a Maria da Penha através de TED – conferência, disponível na internet – realizado em Fortaleza, a qual expõe toda a história, as razões e obstáculos até a criação da lei. Cerca de 120 alunos de enfermagem e farmácia assistiram a palestra da parlamentar.

Cumprindo com o dever, a vereadora Enfermeira Cida Amaral, destacou a importância do desenvolvimento do Programa Municipal. “Estamos fazendo cumprir o dever educacional e o Programa Maria da Penha vai à Escola, através da Lei Municipal nº 5.957/18, de nossa autoria. Pude conversar com acadêmicos de enfermagem, farmácia e de outros cursos da Faculdade Estácio de Sá”, pontuou.

A parlamentar continuou dizendo que “em briga de homem e mulher, a gente mete sim a colher e por isso, continuarei dando voz à luta da Maria da Penha, buscando sempre evitar que mais mulheres sejam vítimas do machismo e do retrocesso”, finalizou.

