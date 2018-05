Enfermeira Cida Amaral participa de campanha “Farmacêuticos em ação” no bairro Nova Lima

A vereadora Enfermeira Cida Amaral participou no sábado (05), da campanha “Farmacêuticos em ação + Saúde pra você”, realizada pelo CRF/MS (Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul), na Igreja Nossa Senhora das Graças, no bairro Nova Lima em Campo Grande. Neste dia é comemorado o dia nacional pelo uso racional de medicamentos. O evento teve como objetivo advertir as pessoas sobre o uso racional de medicamentos.

De acordo com a vereadora Enfermeira Cida Amaral, o objetivo do encontro é promover a conscientização e também mostrar que o farmacêutico é um dos profissionais da saúde mais próximo da população. “Tenho a clareza que o nosso trabalho deve ser multidisciplinar. A união de todas as classes faz com que a população receba saúde pública com qualidade e eficiência. Parabéns Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do pelo lindo evento no bairro Nova Lima” finalizou.

Estiveram presentes no evento farmacêuticos, acadêmicos, técnicos e parceiros que ajudaram na realização da campanha. A ação ocorreu em Campo Grande, Dourados, Jardim, Batayporã e Itaporã.

