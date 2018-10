Enfermeira Cida Amaral reitera indicação e solicita conclusão de construção da CEINF do Jardim Inápolis

Durante a Sessão Ordinária desta quinta-feira (25), a vereadora Enfermeira Cida Amaral (PROS), protocolou diversas indicações solicitando melhorias para diversos bairros de Campo Grande (MS).

A vereadora reiterou a indicação nº 8770/2017, encaminhando ao Gabinete do Prefeito, com cópia à SISEP – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – solicitando a conclusão da obra de construção da CEINF – Centro de Educação Infantil – do Jardim Inápolis.

Também solicitou a revitalização, instalação de Playground e construção de quadra de esportes de vôlei e futebol na Praça Jovelina Ferreira Gonçalves, localizada na Rua Ana Basília, no Parque Residencial Rita Vieira.

Protocolou diversas indicações solicitando a realização de pavimentação asfáltica nas ruas: Rua Reino Unido, no bairro Jardim Inápolis; Rua Sarandi, no bairro Jardim Inápolis; Rua Caim, no bairro Jardim Inápolis; Rua Sebastião de Andrade Pinho, no bairro Jardim Inápolis; Rua da Sé, no bairro Jardim Inápolis; Rua Paraibana, no bairro Jardim Inápolis. E também reiterou a indicação n° 8775/2017, solicitando pavimentação asfáltica da Rua Atenas, no bairro Jardim Inápolis.

A parlamentar também solicitou a realização de encascalhamento em diversas ruas da Capital: Rua Reino Unido, no bairro Jardim Inápolis; Rua Sarandi, no bairro Jardim Inápolis; Rua Caim, no bairro Jardim Inápolis; Rua Sebastião de Andrade Pinho, no bairro Jardim Inápolis; Rua da Sé, no bairro Jardim Inápolis; Rua Atenas, no bairro Jardim Inápolis e Rua Paraibana, no Bairro Jardim Inápolis.

