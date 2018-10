Enfermeira Cida Amaral solicita semáforo para Avenida Dr. Nasri Siufi e é atendida pelo executivo

A vereadora Enfermeira Cida Amaral (Pros) solicitou a sinalização e instalação de semáforos no cruzamento da Avenida Dr. Nasri Siufi com a Rua Cachoeira do Campo, no Bairro Portal Caiobá. O pedido foi protocolado através da indicação número 1223/2017.

Os moradores solicitaram o semáforo para a Avenida, após uma idosa de aproximadamente 70 anos morrer atropelada no local, além disso, foi relatado também que no local já havia acontecido acidentes graves. Diante do ocorrido, várias pessoas reivindicaram para a equipe da Enfermeira Cida, a instalação do semáforo.

Para atender a população, a vereadora Enfermeira Cida, prontamente fez a indicação na sessão ordinária no dia 16/03/0217 e foi atendida pelo executivo municipal, que instalou o semáforo na Avenida.

