O prefeito Marquinhos Trad (PSD) se reunirá hoje (22) com entidades representativas da Capital para definir a forma legal para a restituição da Taxa do Lixo e os novos valores. A reunião acontece agora as 10 horas da manhã, no Paço Municipal.

Nesta reunião representantes do Poder Executivo, Ministério Público Estadual (MPE), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Associação Comercial e uma comissão composta por cinco vereadores irão estudar uma solução que seja boas a todos.

Comentários