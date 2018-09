Entrevista com o candidato a governador Odilon de Oliveira vira o comentário do dia.

FM-101.9:

Entrevistado nesta manhã no programa “Boca do Povo” apresentado de segunda/sexta das 7 às 8, pelo jornalista B. de Paula Filho, o candidato a governador pelo PDT, Dr. Odilon de Oliveira, virou o comentário do dia.

Odilon foi calmo, tranquilo, respondeu satisfatoriamente a todas perguntas e tão logo terminou a entrevista a emissora e a redação da revista ‘Boca do Povo’ começou a receber pedidos da entrevista concedida que exibimos para nossos leitores.

