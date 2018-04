Enzo conquista 4 medalhas e ajuda Santa Fé a conquistar o quinto lugar na Copa Interestadual de Karatê

Aconteceu no domingo (15), a 3ª. Copa Interestadual de Karatê, realizado na cidade de Dracena, Estado de São Paulo, e mais uma vez o destaque ficou para o karateca Mirim Enzo Gabriel Bassi.

Enzo que nesta competição defendeu as cores de Santa Fé do Sul, participou de 4 modalidades e foi pódio em todas, conquistando 2 Ouros e 2 Pratas.

O karateca mirim conquistou Ouro na modalidade Kata Individual, categoria sub 12, fx. Roxa a Preta, também foi Ouro no Kata Equipe, categoria 10 a 13 anos, Prata no Shiai/Kumitê, categoria sub 12, absoluto e por fim Prata no Shiai/Kumitê Equipe, categoria 10 a 13 anos.

Juntamente com Enzo fizeram parte das equipes de Kata e Shiai os karatecas, Alexandre, Kauã e Wendel Kauê.

Com a conquista destas 4 medalhas, Enzo que agora soma mais de 125 pódios, contribuiu em muito para a 5°. Colocação de Santa Fé do Sul no quadro geral de medalhas, onde na oportunidade o atleta mirim recebeu o Troféu e a premiação, representando seu mestre Sensei Joaquim e todos os amigos da Academia.

“Hoje tive a honra de representar o meu Sensei e meus colegas de Academia na premiação geral, penso que fiz uma boa competição, juntamente com meus amigos de Academia e mais uma vez representamos muito bem nossa região”, Falou Enzo.

O atleta mirim vem na sexta-feira (20) para Campo Grande, onde estará no final de semana disputando a primeira etapa do campeonato estadual de Mato Grosso do Sul.

