Equipes mantêm trabalho de recuperação em trechos mais atingidos pela chuva na Capital

A Prefeitura de Campo Grande mobilizou diversas frentes de serviço para atuação nas regiões mais atingidas pelo temporal de ontem, quando choveu 106 milímetros na Capital, um índice pluviométrico previsto, em alguns casos, para um mês inteiro.

Aproximadamente, 130 trabalhadores, prosseguem o trabalho iniciado ontem, para remoção de galhos e árvores que caíram e limpeza das bocas de lobo para retirada de material retido nas grelhas.

Há equipes trabalhando na rotatória das avenidas Ernesto Geisel com Rachid Neder; sob o viaduto com a Avenida Mascarenhas Moraes; nas avenidas Via Parque, Ernesto Geisel e Ricardo Brandão.

Também começou a remoção de pedras e sedimentos que a enxurrada carregou para a Avenida Cônsul Trad, na altura do Bairro Nova Lima, e em algumas ruas do Jardim Panorama.

Na medida que as condições climáticas permitirem, haverá intervenções em pontos críticos de regiões não pavimentadas e retomado o serviço de retirada de areia acumulada nas bacias de contenção do Córrego Segredo.

Só após um período maior estiagem, a equipe poderá recuperar o pavimento danificado , além de reconstruir os trechos atingidos no canal do Córrego Prosa (gabião) e do Segredo, na região do Bairro Cabreúva.

Créditos: Assessoria da Prefeitura de CG

