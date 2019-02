Equipes realizam trabalhos emergenciais em regiões mais atingidas pela chuva

A Prefeitura de Campo Grande mobilizou 130 trabalhadores para limpeza e desobstrução de vias castigadas pela forte chuva que cai na Capital desde o final da manhã desta terça-feira (26). Mesmo com a chuva, equipes trabalham para limpar as ruas e possibilitar o tráfego de veículo nas ruas mais atingidas.

Só nesta terça-feira, Campo Grande registrou 75,4 milímetros de chuva, o que representa 43% dos 171,4 milímetros esperados para o mês de fevereiro. No mês de fevereiro já são 328,6 milímetros de chuva, segundo dados do meteorologista da Uniderp, Natálio Abraão.

Máquinas e equipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos atuam em frentes de serviço na Avenida Via Park; rotatória das avenidas Ernesto Geisel com Rachid Neder e na região da Fernando Correa da Costa com Rua Bahia.

Há também registro de estragos consideráveis no Jardim Paradiso, onde a força da enxurrada arrancou parte do pavimento de uma rua.

Desde as 13h30, o prefeito Marquinhos Trad, e o secretário Rudi Fiorese acompanham de perto os estragos provocados pelo temporal, iniciado na hora do almoço.

Engenheiros da Secretaria também percorrem avenidas que margeiam os córregos Prosa, Segredo, Soter e o Rio Anhandui, avaliando a situação de pontes, viadutos e travessias.

Após o serviço emergencial, a Prefeitura fará o trabalho de recomposição do asfalto danificado. Segundo engenheiros da Sisep, esse trabalho só pode ser realizado após um período de dois dias de estiagem.

A enxurrada danificou trechos de asfalto na Avenida Nelly Martins(Via Park); Dolor de Andrade (entre as ruas Brasil e Sergipe); Avenida Rachid Neder, na rotatória com a Avenida Ernesto Geisel e em algumas ruas do Jardim Paradiso.

Créditos: Assessoria da Prefeitura de CG

