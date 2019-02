Escola Amarelinha em parceria com Augusto Sports lança escolinha de futsal

A Escola Amarelinha Yellow iniciou em 2019 com Escolinha de Futsal “FÁBRICA DE CAMPEÕES” em parceria com o treinador esportivo Augusto Sports. Augusto tem história e experiência na área esportiva do Futsal. A escolinha vai atender toda a região Norte de Campo Grande. “Queremos encontrar jovens talentos que tem nossa Cidade; as crianças precisam de oportunidades de mostrar a garra que tem, e também aprimorar a prática esportiva” afirma o Coordenador Augusto.

De acordo com Junior Fernandes um dos coordenadores da escolinha o objetivo além de formar futuros craques também é incentivar a prática esportiva e a socialização dos atletas. “Ver a felicidade nos olhos das nossas crianças é o mais gratificante. Quem nunca sonhou em ser um jogador profissional, marcar aquele golaço de letra”. Nossos alunos serão tratados com o máximo de respeito pois buscamos sempre melhorar a qualidade e habilidades desses futuros craques da bola, afirmou Junior Fernandes.

O Lema da escolinha é a inclusão social, promovendo a integração entre os seus participantes e não apenas a competição”, afirma o coordenador. Os interessados em fazer parte da escolinha podem fazer a sua inscrição antecipadamente pelo celular (67) 99133-4863 ou presencialmente acompanhado de um responsável, crianças de 05 a 15 anos podem participar, o valor da mensalidade é a partir de R$ 85,00. A escolinha fica na Av. Alberto Araújo de Arruda N. 467 na Mata do Jacinto.

