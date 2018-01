Escola Fauzze Gattas retoma projeto horta escolar e promove curso de produção de mudas

A escola municipal Fauzze Gattas Filho retomou nesta quinta-feira (25), as atividades do projeto “Horta Escolar”, com a presença de integrantes comunidade que participaram de curso sobre produção de mudas de hortaliças em vasos. A intenção do projeto é promover a interação dos alunos da unidade e também da comunidade com o meio ambiente, fazendo com que as próprias famílias criem seu canteiro verde.

O treinamento foi realizado de forma prática no espaço da horta e incentiva as crianças a cultivarem hábitos de consumo de alimentos saudáveis, sem agrotóxicos. Ao longo deste ano novas turmas serão abertas.

Curso

O curso foi ministrado em três fases. De acordo com o professor Rodrigo Borguesan, orientador do projeto, a proposta da oficina foi mostrar a reprodução de mudas de hortaliças em bandejas que serão doadas, posteriormente, à comunidade. Essas bandejas irão ficar no viveiro da escola e assim que as mudas estiverem prontas serão repassadas, gratuitamente, aos interessados.

No segundo momento o curso visa mostrar à comunidade os cuidados que a pessoa deve ter com a muda, mostrando aspectos importantes de serem observados em cada espécie de planta.

Por fim, os participantes aprendem a produção de vasos para plantas autoirrigáveis, que contém um reservatório de água, facilitando o trabalho de cultivo.

O professor Rodrigo comenta que este projeto muda o pensar da comunidade. “A ação hoje visa trazer algumas habilidades pra quem tem interesse em cultivar plantas, estimular o interesse pelas plantas alimentícias, e especialmente por sensibilizar as pessoas quanto as questões ambientais”, afirmou.

Comunidade

A Cooperativa de Catadores da Nova Campo Grande (Coopernova), criada pela escola e parceira do projeto contribuiu com as embalagens para produção de vasos. Para o presidente da Cooperativa, Eduardo Cezar Cardoso, a oficina foi proveitosa e espera ajudar mais pessoas através de implantação de hortas comunitárias iguais a da escola. “É um curso que estamos aprendendo cada vez mais para levar inovações aos cooperados. Na cooperativa estamos com uma ideia igual a esta para implantação de hortas comunitárias, com o apoio da diretora do Fauzze. Este curso veio na hora certa”, pontuou.

O presidente do bairro Nova Campo Grande, Terso da Silva, que é representante também do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), destacou a importância que o projeto tem para a comunidade contabilizando a importância das hortaliças na alimentação. “Quem sabe podemos, futuramente, implantar em nossa comunidade. Isso acaba sendo uma fonte de alimento saudável e pode até mesmo gerar renda para as famílias”, disse.

Disseminar

O projeto da horta agradou outras diretoras de unidades escolares, como é o caso de Joilza de Paula Borges, diretora da escola municipal Frederico Soares, que pretende aderir à ideia entre fevereiro e março. “É algo que estamos querendo implantar há muito tempo. Acho importante aprendermos e reproduzirmos o conhecimento dentro da nossa unidade escolar. Vai ser bem legal para nossa comunidade também”, avaliou Frederico.

A diretora da Escola Fauze Scaff Gattas Filho, Tânia Vital menciona que o projeto está bem estruturado e pretende, ao longo deste ano, repassar o conhecimentos e técnicas para outras turmas. “A horta já existe na escola alguns anos e foi em 2015 que se consolidou através da ampliação da infraestrutura, com viveiros e uma estufa. Retomamos as ações do projeto para esse ano com a expansão de conhecimentos e dos canteiros verdes na comunidade”, finalizou.

A horta atende a Lei Municipal nº 5700/16, que dispõe sobre o reaproveitamento de água pluvial nas escolas públicas da cidade.

CRÉDITO: Assessoria da PMCG

