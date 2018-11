Escola Fauzze Scaff conquista segundo lugar em prêmio nacional de cooperativas

A escola municipal Fauzze Scaff Gattas Filho conquistou o segundo lugar no Prêmio SomosCoop – Melhores do Ano, promovido pela Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB). A unidade, localizada no bairro Nova Campo Grande, se classificou na categoria Cooperjovem.

O evento aconteceu em Brasília – DF e reuniu várias cooperativas do país, tendo como intuito promover ações para o desenvolvimento social econômico e sustentável. A Escola foi premiada com a aplicação do Programa Cooperjovem, dentro da unidade e que tem como seu objetivo disseminar a cultura da cooperação, baseada nos princípios e valores do cooperativismo, por meio de atividades educativas.

Foram analisados 437 projetos de 267 cooperativas de 20 estados brasileiros. Ao todo, 21 cooperativas tiveram suas boas práticas reconhecidas nacionalmente. A cerimônia contou com a presença de autoridades políticas, lideranças cooperativistas e outros parceiros do movimento.

A implementação do Cooperjovem na escola, foi através da metodologia do Projeto Educacional Cooperativo (PEC). A intenção era levar a equipe escolar direcionamento no planejamento e nas práticas pedagógicas, auxiliando na transformação do contexto escolar e nos bairros do entorno, fortalecendo o engajamento da comunidade por meio de ações integradoras do projeto “Horta Escolar e Expansão de Canteiros Verdes na Comunidade”.

A parceria entre as duas entidades buscou atender grupo de famílias em situação de vulnerabilidade social. A metodologia direcionou para uma educação para a cooperação, com práticas pedagógicas reflexivas, conscientes e criativas.

“O trabalho em parceria foi muito importante. Percebi o tanto que a escola cresceu. Quando um professor vem com uma ideia de um trabalho e solta isso para os colegas, eles imediatamente abraçam a ideia e cooperam com esse mesmo projeto para que ele dê certo. Todos se envolvem, alunos e professores”, explicou Tânia Vital, diretora da unidade.

Segundo ela, o resultado foi uma equipe de professores mais cooperativos e com um sentimento de aproximação da escola, fortalecendo vínculos, alunos e comunidade. “Hoje em dia eu tenho professores muito mais engajados e comprometidos. O protagonismo dos alunos melhorou muito também”, ressalta Tânia Vital.

Para o presidente da Sicredi União MS/TO, Celso Régis, a premiação com o título nacional foi gratificante e inspiradora. “É um grande orgulho representar o Mato Grosso do Sul nesse prêmio nacional que há 11 edições premia cooperativas com grandes iniciativas que nos inspiram. Estar entre elas é uma grande conquista”, disse.

Créditos Assessoria da Prefeitura de CG

Comentários