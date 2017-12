Esposa atira e fere marido após discussão em bar da Capital

Após uma discussão numa conveniência no Bairro Paulo Coelho Machado uma empresária de 42 anos atirou contra o marido de 40 anos. Marido e esposa são proprietários do estabelecimento. O caso aconteceu ontem (28) a noite e após o crime a autora fugiu em uma motocicleta.

Informações do BO que por volta das 22h30 equipes da Policia Militar foram acionadas para uma ocorrência no local, lá os militares encontraram o esposo com ferimentos no braço e nas costelas decorrência de arma de fogo.

A vítima relatou aos policias que no ‘calor’ da discussão foi atingido por sua companheira, mas não informou o motivo da briga. Ele foi sorrido e encaminhado pelos Bombeiros a Santa Casa.

Numa vistoria no local que também é a residência do casal a policia encontrou 396 gramas de maconha e nove munições de calibre 32 e três de calibre 38.

A Policia apreendeu o material encontrado e encaminhou a delegacia que registrou o caso como tentativa de homicídio.

Comentários