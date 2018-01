Esposa descobre suposta traição e espanca o marido

Um marido de 33 anos foi agredido pela esposa de 28 anos com socos e pontapés na noite de ontem (11), no Bairro Nossa Senhora Perpétuos Socorro. Após a mesma flagrar mensagens de uma ex-namorada com seu companheiro.

A Policia foi solicitado por volta das 21h40 para atender uma ocorrência de briga de casal quando chegaram à residência encontraram o homem tentando estancar um corte na mão. Ele relatou que o corte havia sido feito após a esposa arremessar um copo.

De acordo com informações a briga se iniciou após a mulher descobrir uma mensagem da ex-namorada do companheiro de que havia passado o dia com ele. Descontrolada a autora começou a agredi-lo. E mesmo com a chegada da guarnição a agressora não cessou as agressões e os policiais precisaram intervirem para separarem a briga e a mesma acabou agredindo os militares.

E foi conduzida a Delegacia onde prestou esclarecimentos.

