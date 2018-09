Estágio de manutenção em 2º escalão visa manter disponibilidade e confiabilidade de obuseiros revitalizados

São Paulo (SP) – Foi realizado, no Arsenal de Guerra de São Paulo (AGSP), com o apoio da Diretoria de Fabricação (DF) e da Diretoria de Material (D Mat), o 1º Estágio de Manutenção de 2º Escalão para Obus 105 mm Oto Melara. O Estágio funcionou na semana de 10 a 14 de setembro, dentro da oficina de Armamento Pesado do AGSP. Teve como público-alvo os sargentos de Material Bélico mecânicos de armamento servindo em Batalhões Logísticos que prestam apoio de manutenção de 2º escalão aos Grupos de Artilharia de Campanha dotados desses obuseiros.

O estágio teve como objetivo capacitar tecnicamente esses militares e suas organizações militares a realizarem serviços padronizados de manutenção preventiva e corretiva de 2º escalão, com a finalidade de manter a disponibilidade e a confiabilidade dos obuseiros revitalizados no AGSP, com uma expressiva redução dos custos de manutenção.

Todos os mecânicos receberam treinamento prático e literatura técnica que os habilita na execução de um pacote padronizado de serviços nos principais conjuntos do obuseiro, visando à redução da necessidade de recolhimento precoce daquele material para o AGSP.

Dessa forma, o AGSP se aproxima de uma estrutura de suporte logístico integrado capaz de gerenciar todos os serviços técnicos dedicados à manutenção do Obus 105 mm Oto Melara desde o 4º escalão até o usuário final.

Créditos Assessoria do Exército Brasileiro

