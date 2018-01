Estudantes não classificados no Enem podem conseguir bolsas de estudo de até 70%

Bolsa de estudo é alternativa para quem não conseguiu uma boa classificação no Enem

Os estudantes que realizaram o Enem – Exame Nacional do Ensino Médio e não conseguiram a pontuação necessária para ter acesso às universidades públicas e privadas, ainda podem recorrer ao programa educacional, Educa Mais Brasil. As bolsas de estudoofertadas são de até 70% de desconto e estão disponíveis durante todo o ano.

Para participar o estudante deve acessar o site www.educamaisbrasil.com.br, escolher a cidade, o curso, clicar na opção “quero esta bolsa” e realizar a inscrição informando os dados pessoais, sendo possível selecionar outras opções de curso e acompanhar o status da inscrição no próprio site por meio do “Portal do Aluno”.

Segundo a diretora de Expansão e Relacionamento do Educa Mais Brasil, Andréia Torres, o objetivo do programa é levar a educação para o maior número de pessoas possível, contemplando àqueles que nãopodem pagar o valor total das mensalidades. “A cada semestre trabalhamos para ofertar mais vagas e consequentemente aumentar o número de beneficiados, assim, estamos contribuindo com um país mais justo e desenvolvido, além de ajudar os estudantes que buscam a educação como prioridade para garantir um futuro de sucesso”.

O Educa Mais Brasil realiza este trabalho há mais de 15 anos e já conseguiu ajudar mais de 450 mil alunos com o sonho de cursar o ensino superior. Entre as mais de 18 mil instituições parceiras, os estudantes poderão optar por aprender nas melhores universidades, faculdades e centros universitários do País, e realizar cursos como: Administração, Direito, Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Nutrição, Psicologia, entre outros, podendo ser consultados no site.

As bolsas de estudo também são concedidas para a Educação Básica, Cursos Técnicos, Idiomas, Preparatório para Concursos, Cursos Profissionalizantes, EJA – Educação para Jovens e Adultos e Pré-Vestibular/Enem.Mais informações podem ser obtidas por meio da central de atendimento, pelos telefones 4007-2020 para Capitais e Regiões Metropolitanas ou 0800 724 7202 para demais localidades.

CRÉDITO: Assessoria de Imprensa

