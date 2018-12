Ex-candidato a prefeito é preso na fronteira

PONTA PORÃ-MS (Correspondente) – Chico Chimenez ex-candidato a prefeito do município foi preso em sua casa, na Rua Calógeras, em Ponta Porã/MS com mais 8 pessoas. Gimenez é tio do narcotraficante Jarvis Gimenes Pavão, que se encontra preso no Presídio Federal de Mossoró/RN. Investigações apontaram que o grupo estava preparando um ataque contra o traficante Sérgio de Arruda Quintiliano, mais conhecido como “Minotauro”, que declarou guerra contra o clã de Pavão no controle do tráfico de drogas na região de fronteira.

Comentários