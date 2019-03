A mãe de uma criança de um ano procurou a policia na quinta-feira (28) para registrar o sequestro da filha. Segundo a genitora o ex-marido por não aceitar o fim do relacionamento com ela sequestrou a menor. Segundo a mulher o acusado está usando um RG falso no nome de Wilson Antunes. As Policias do Paraguai e do Brasil estão no encalço do sequestrador. Informações denunciem pelo telefone 153.

