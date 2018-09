Ex-presidente da Academia de Letras, Advogado e Escritor entregam livros na OAB/MS

Na manhã desta quarta-feira (12) o Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS) Mansour Elias Karmouche recebeu o Ex-Presidente da Academia sul-mato-grossense de Letras, Reginaldo Araújo, o Advogado e Escritor Gilson Cavalcanti Ricci e o Escritor e ex-deputado Arthur Jorge do Amaral, que fizeram a entrega de exemplares de suas obras literárias.

Foi com imensa satisfação que o Presidente da OAB/MS recebeu os nobres escritores que segundo ele “enriquecem a cultura sul-mato-grossense e nos orgulham de fazer sempre com que a história seja revivida, relembrada, em um momento tão importante do nosso Brasil onde nós precisamos nos espelhar nos exemplos do passado para construir um futuro com mais fraternidade, justiça e humanidade”.

O presidente ainda louvou o trabalho e a dedicação dos autores nas obras que enriquecem a literatura do Estado.

Com 35 anos de contribuição para a advocacia sul-mato-grossense, o Advogado e Escritor Gilson Cavalcanti Ricci, de 85 anos, entregou ao Presidente da Ordem o livro de sua autoria “A Guerrilheira do Araguaia”. Aos 27 anos, servindo o exército brasileiro, Gilson esteve no Araguaia, e conta no livro seu testemunho sobre a luta armada encabeçada por comunistas brasileiros.

“Até hoje 90% do povo brasileiro desconhece esse episódio oculto nas sombras da história. Até agora eu não sei como eu fui parar lá, só sei que fui convocado pelo exército e quando menos esperava, estava dentro do avião Búfalo com vários outros rapazes sem saber para onde ia. De repente nós chegamos na Amazônia e descrevo no meu livro tudo que vi lá, de bom e de ruim. As coisas boas superaram as coisas ruis, porque guerra nunca foi uma coisa boa”.

O Escritor e ex-deputado Arthur Jorge do Amaral, membro da União Brasileira de Escritores (UBE), entregou dois livros para o Presidente Mansour. Ele explica que neles conta a história de Mato Grosso do Sul.

“Venho escrevendo pensamentos sobre a história. O livro em três volumes chamado ”Sou MS” trás toda a história do Estado desde o princípio e conta a história de todos os municípios. Ele foi lançado em homenagem aos 40 anos de Mato Grosso do Sul. No “9 de Julho” eu conto o que aconteceu na Revolução Constitucionalista de 1932 ocorrida em Campo Grande, porque nasceu aqui a revolução de São Paulo”, explicou.

Para o Escritor e Ex-Presidente da Academia sul-mato-grossense de Letras, Reginaldo Araújo destaca a satisfação de acompanha os escritores na visita à Ordem.

“Nesta visita tivemos o cuidado de trazer dois escritores, com livros fantásticos, históricos. Eles deram testemunhos grandiosos da história do nosso Estado como também de campanhas que as forças armadas tiveram. Esses livros indicam o valor grandioso do estado de Mato Grosso do Sul no cenário brasileiro. Eu me orgulho de ter trazido os dois aqui e estou honrado em visitar a OAB/MS”, disse.

