Exército apreende quase uma tonelada de maconha na fronteira do AM

Durante Operação de Fronteira no Rio Içá, militares do Exército Brasileiro do 2º Pelotão Especial de Fronteira-Ipiranga/AM deram voz de parada a uma embarcação com três ocupantes que responderam a tiros contra a tropa.

No cumprimento da legitima defesa reagiram à ameaça de forma proporcional e um colombiano foi detido e a embarcação apreendida com 1,859 Kg de Skunk, um Fuzil AK-47 e três carregadores, um pistola Berreta 9mm, munição calibre 5,56mm e 9mm.

Esta apreensão foi realizada pelo Comando de Fronteira Solimões/8ºBIS, subordinado a 16º Brigada de Infantaria de Selva, somente este ano.

Por intermédio do Comando Militar da Amazônia o Exército tem intensificado o combate aos crimes transfronteiriços com a chegada de novos equipamentos de alta tecnologia, no contexto da Operação àgata.

