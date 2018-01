O Exército Brasileiro por intermédio do Comando Militar da Amazônia realizou na noite do último dia 15 de janeiro uma apreensão de drogas no Alto rio Negro. Região conhecida como ‘Cabeça de Cachorro’, na parte noroeste do Amazonas.

A apreensão ocorreu durante um vasculhamento noturno da tropa do 5º Batalhão de Infantaria de Selva que apreenderam cerca de meia tonelada de substância análoga a Skunk, refere-se a variedades de Cannabis de odor mais forte.

Comentários