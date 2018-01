Exército Brasileiro intensifica ações em Mossoró, com presença expressiva de seus militares nas ruas

Mossoró (RN) – No primeiro dia útil do ano, o Batalhão General Tibúrcio intensificou os trabalhos de patrulhamento em Mossoró, colocando quase 70% de suas tropas nas ruas da cidade.

Durante toda a manhã do dia 2 de janeiro, houve uma presença efetiva dos militares do Batalhão em locais de grande concentração popular na área urbana de Mossoró, proporcionando maior segurança para a comunidade. Além disso, foram realizadas algumas barreiras de controle de veículos em diferentes locais e horários.

Vale destacar que a população local contribui positivamente com o Exército Brasileiro, agindo com receptividade e colaborando com todas as atividades de nossos soldados.

CRÉDITO: Assessoria do Exército Brasileiro

Comentários