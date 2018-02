Exército capacita militares para manutenção das novas Viaturas Blindadas M109 A5 recentemente adquiridas.

Curitiba (PR) – No prosseguimento das atividades atinentes à modernização da Força, o Exército Brasileiro, por intermédio da 5ª Região Militar (5ª RM), realizou, de 5 a 9 de fevereiro, o primeiro Estágio de Manutenção das Viaturas Blindadas de Combate Obuses Autopropulsados M109 A5. A capacitação visa ao preparo dos militares para manutenir o novo obuseiro adotado na Força Terrestre.

Dentre os objetivos do treinamento estão o de salientar semelhanças e diferenças entre os modelos M109 A3, atualmente em uso, e os novos M109 A5, além de padronizar os procedimentos de manutenção no âmbito da 5ª RM.

A atividade contou com a presença de 14 militares integrantes do Parque Regional de Manutenção da 5ª Região Militar (Pq R Mnt/5), do 5º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado (5º GAC AP) e do 15º Grupo de Artilharia de Campanha de Autopropulsado (15º GAC AP).

Atualmente, o 15º GAC AP possui a versão A3 da viatura M109, no entanto, nas próximas semanas, o Pq R Mnt/5 receberá a versão A5 do blindado para a colocação de tubo e, posteriormente, a realização de tiro técnico no Campo de Instrução Marechal Hermes. O 5º GAC AP deverá receber, também, a versão A5 da viatura.

O estágio foi realizado nas instalações do 15º GAC AP e do Pq R Mnt/5.

CRÉDITO: Assessoria do Exército Brasileiro

