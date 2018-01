Exército fiscaliza planejamento, controle e execução logística e operacional da pavimentação da BR-163.

Santarém (PA) – O 8º Batalhão de Engenharia de Construção (8º BEC) recebeu, no dia 17 de janeiro, visita de inspeção e orientação técnica, com a finalidade de verificar o planejamento, o controle e a execução logística e operacional das obras de pavimentação da BR-163, denominada Operação Radar.

A comitiva, chefiada pelo Comandante Militar da Amazônia, General de Exército Geraldo Antônio Miotto, percorreu os postos de controle do destacamento da Operação, que conta com o apoio de militares do 53º Batalhão de Infantaria de Selva. O comandante do 8º BEC, ainda, apresentou aos visitantes os planejamentos, ações e controles da atividade, e o Gen Miotto transmitiu informações e orientações aos integrantes do Batalhão Rondon acerca de suas diretrizes.

Integraram, ainda, a comitiva, o Chefe da Diretoria de Obras de Cooperação, General de Brigada Daniel de Almeida Dantas; e o Comandante do 2º Grupamento de Engenharia, General de Brigada Paulo Roberto Viana Rabelo; além de outros militares do Comando Militar da Amazônia (CMA).

A Operação Radar ocorre em paralelo à Operação Xingu e consiste na manutenção da trafegabilidade da BR-163, no trecho compreendido entre o município de Novo Progresso e o distrito de Morais Almeida, ambos no estado do Pará.

As missões do Exército Brasileiro são orientadas, primordialmente, pela Constituição Federal e pela Lei Complementar nº 97, de 9 de julho de 1999 (alterada pela Lei Complementar nº 117/2004), que estabelece as normas gerais quanto ao preparo e emprego das Forças Armadas. Dentre as ações subsidiárias, se encontra elencado o apoio a obras de cooperação e ao desenvolvimento nacional, o que inclui serviços de Engenharia, como os executados pelo 8º BEC.

CRÉDITO: Exército Brasileiro

