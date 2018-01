Exército inicia operação em Roraima/RR, para combater delitos transfronteiriços e ambientais

Com o objetivo de combater delitos transfronteiriços e ambientais, por intermédio de ações preventivas e repressivas a 1º Brigada de Infantaria de Selva está realizando a Operação Escudo.

A operação conta com a participação de órgãos de segurança pública das esferas federal e estadual e com integrantes da Receita Federal do Brasil e da Secretaria de Fazenda do Estado de Roraima/RR.

Estas ações do Exército na faixa da fronteira fazem parte do papel constitucional da Força, que contribui para a proteção da sociedade roraimense. As Leis Complementares 97/1999,117/2004 e 136/2010, conferem-lhe o poder de polícia para atuarem nessa região.

Estão sendo realizada patrulhas monitoradas e a pé e postos de bloqueio de controle de estradas, onde são revistados pessoas e veículos.

