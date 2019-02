EXTRA: Equipes da PF deixam prédio da FIEMS com malote de documentos

Agentes da PF que faziam busca e apreensão na sede da FIEMS nesta manhã de terça-feira (19) deixaram o prédio por volta das 9h15 em três viaturas levando um malote com documentos. A Operação Fantoche deflagrado em Pernambuco com mandados de busca e apreensão e prisões temporárias e mais sete estados brasileiros inclusive em MS. A intervenção investiga um esquema de corrupção envolvendo um grupo de empresas por meio de convênios com o Ministério de Turismo e entidades financeiras do Sistema S. O grupo teria recebido mais de R$ 400 milhões.

