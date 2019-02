EXTRA: Polícia fecha fábrica de carros de luxos falsificados

SÃO PAULO-SP (Correspondente) – Policiais do DEIC fecharam uma empresa de design que fabricava replicas de carros de luxo. O fato ocorreu na última quinta-feira (14), na Vila Mercês em São Bernardo do Campo/SP. Foram apreendidos carrocerias similares as da marca da Ferrari e Lamborghini. O empresário foi flagrado fabricando “cópias” esportivas para a venda. Redes sociais eram usadas na divulgação dos veículos. A denúncia foi feita por meio do escritório de advocacia que atua com as duas marcas no Brasil. Wagner Carrasco, delegado responsável pelo caso explicou que “Fabricar, sem autorização do titular, qualquer produto que incorpore um desenho já registrado ou uma imitação que possa induzir há um erro ou confusão, já é considerado crime”. Um inquerido foi instalado para apurar o caso.

Comentários