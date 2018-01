Divulgado hoje (22) pela FAB um relatório o qual informou não haver registro de pane ou mau funcionamento no sistema do avião que caiu com o ministro Teori Zavascki, do STF no ano passado.

De acordo com a FAB o piloto do avião Osmar Rodrigues fosse ‘experiente’ no momento do acidente a visibilidade estava comprometida e não havia condições mínimas para pouso e decolagem.

O Ministro do STF morreu no acidente com mais quatro pessoas.

Comentários