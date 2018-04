FAB intercepta avião com 500 Kg de cocaína

CORUMBÁ-MS (Correspondente) – Uma aeronave foi interceptada pela FAB com 500 Kg de cocaína. Fato aconteceu na última quarta-feira (25), em Corumbá/MS.

Participaram da operação três aeronaves A-29, um E-99 que deram tiros de aviso. Após o tiro de contenção, a aeronave que não possuía plano de voo, fez um pouso forçado num lago do parque Nacional do Pantanal. A equipe de salvamento participou da operação no intuito de coibir o tráfico de entorpecentes. O piloto foi interrogado, mas sem sucesso. Toda as medidas estão previstas com base no Decreto 5.144, de 16 de julho de 2004.

Comentários