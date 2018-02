Fábio Trad sobe à tribuna em primeiro dia de sessão da Câmara dos Deputados

Gratidão ao povo e posicionamento político devem pautar fala do deputado em seu retorno à Casa de Leis

O deputado federal Fábio Trad (PSD-MS) pretende usar a tribuna do Plenário da Câmara dos Deputados já na primeira sessão legislativa de 2018, nesta terça-feira (6), à partir das 14 horas (horário de Brasília).

O parlamentar adiantou que, entre outras coisas, se dirigirá ao povo sul-mato-grossense com gratidão pela expressiva votação obtida nas eleições de 2014 e que viabilizaram, três anos depois, seu retorno ao Congresso.

O deputado não ficará alheio a respeito de sua condição de primeiro suplente, recém-empossado no lugar do agora ministro Carlos Marun (PMDB-MS), e deve utilizar o parlatório também para marcar posição diante das principais e mais urgentes agendas e votações do País.

“Nem mesmo a suscetibilidade do cargo me tolherá de exercer plenamente, com rigor e empenho, o mandato parlamentar. E digo isso por experiência de quem já foi deputado por quatro anos, por convicção pessoal e em memória de meu pai Nelson Trad que, por vinte anos, honrou cinco mandatos sucessivos no Parlamento brasileiro”.

CRÉDITO: Assessoria de Comunicação Deputado Federal Fábio Trad Jornalista – Daniel Machado

Comentários