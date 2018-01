FAC entrega mais seis caixas coletoras de donativos do projeto “Ajuda do Bem”

O Fundo de Apoio à Comunidade, que é um órgão da Prefeitura Municipal de Campo Grande, ligado à Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais, entregou nesta terça-feira (30) seis caixas coletoras de donativos do projeto “Ajuda do Bem”.

Integrante do “Programa Mãos que Levantam Campo Grande”, o projeto foi lançado durante o mês alusivo às Comemorações do Aniversário de Campo Grande e tem como objetivo estimular e sensibilizar os cidadãos para o ato de do doar e fazer o bem ao próximo.

“Sabemos que o desenvolvimento da cidade, virá com o desenvolvimento de cada um, principalmente quando conseguirmos evoluir enquanto seres humanos aprimorando nossos valores e princípios. Queremos estimular com esse projeto, a sensibilidade do empresário patrocinador da confecção da caixa e do cidadão para o ato de do doar fazendo crescer entre a população o espírito do bem e do amor nesse povo que já é tão fraterno e prestativo no serviço ao próximo”, ressaltou a primeira-dama e presidente do Comitê Gestor do FAC, Tatiana Trad.

Diversas empresas adotaram a idéia e patrocinaram a fabricação das estruturas metálicas das caixas coletoras, sendo elas: Metalsul, Comercial Elétrica Campo Grande, Cimaferro, Matpar – Indústria Comércio e Engenharia, Transpiccoli, Perkal Automóveis, Só Cópias, Fert-Quimica Agrociência Ltda e Royal FIC Distribuidora.

Os postos de coleta que receberão as caixas são: Mercado Municipal, Camelódromo, Supermercados Comper, Fort Atacadista Associação Nippo Brasileira de Campo Grande e Secretaria Municipal de Juventude – SEMJU.

A presidente do Comitê Gestor do FAC finalizou a cerimônia pontuando que somente com a colaboração e empenho de todos os segmentos da sociedade será possível contruir uma sociedade mais justa e fraterna. “Vamos nos empenhar para que mais empresas patrocinem mais iniciativas como esta e trabalhar para que a nossa cidade fique repleta de pontos de coleta e transbordando amor por todos os lados”, concluiu.

Fundo de Apoio à Comunidade

O Fundo de Apoio à Comunidade é um órgão da Prefeitura Municipal de Campo Grande, ligado à Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais, que realiza ações de promoção do bem estar social e de atendimento emergencial de famílias em situação de extrema vulnerabilidade social.

A missão do FAC é minimizar o impacto dos problemas sociais das comunidades, por meio não só da doação de roupas e alimentos, mas da inclusão das famílias nos programas sociais e atividades de geração de emprego e renda, com foco no desenvolvimento local e na melhoria da qualidade de vida de toda comunidade.

É um trabalho continuo de amor ao próximo desenvolvido por uma equipe compromissada em servir.

CRÉDITO: Assessoria da PMCG

Comentários