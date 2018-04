Falso fiel é flagrado roubando dízimo de igreja para pagar dívida com traficante

Um rapaz de 18 anos foi preso após furtar o dízimo de uma igreja evangélica para comprar drogas. Fato aconteceu na noite de terça-feira (17), no bairro Aero Rancho, em Campo Grande/MS.

O jovem havia ido à comunidade pela primeira vez. E numa distração da esposa do pastor furtou o dinheiro da oferta da sua bolsa. O pastor desconfiado do autor acionou a policia que o prendeu. Ele disse que com uma parte do dinheiro pagou dívida com traficantes a outra comprou mais entorpecentes.

Alterado devido o consumo de droga foi algemado e encaminhado a delegacia.

