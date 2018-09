Falta de sinalização adequada coloca em risco segurança de pedestres e condutores na região do Cotolengo

Vereador Dr. Sami solicita ação para recuperação de sinalização de trânsito na rua Jamil Basmage

A falta da devida sinalização de trânsito, além de prejudicar o fluxo de veículos é fator agravante para ocorrência de acidentes. Diante deste arriscado cenário que o vereador Dr. Wilson Sami (MDB), atendendo a solicitação de moradores da região, indicou a revisão das sinalizações horizontal e vertical da rua Jamil Basmage, no bairro Mata do Jacinto.

Nesta rua está localizada uma das mais importantes entidades da Capital, a Cotolengo, que atende cerca de 140 crianças e jovens com paralisia cerebral. Durante todo o dia há grande fluxo de pessoas a pé e veículos, devido a proximidade com a entidade. È necessário que haja segurança para essa travessia, por isso, solicitamos solução imediata para o problema da sinalização que está apagada”, defende o vereador.

Além da preocupação com a segurança e o trânsito na Mata do Jacinto, o vereador indicou ainda melhorias para outros quatro bairros. As indicações solicitam: patrolamento e cascalhamento da rua Manoel Flores da Silva, no Residencial Flores; revisão da iluminação na rua Joaquim Constantino, no Jardim Macaúbas e também da rua Conde de Boa Vista, no Jardim Tijuca. No mesmo bairro, Dr. Sami indicou ainda patrolamento e cascalhamento na rua Tabira.

Todas as indicações foram encaminhadas ao Gapre (Gabinete do Prefeito) para as devidas providências.

