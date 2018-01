Família de Anhanduí morre em acidente de caminhão na BR-460

Morreu na manhã do ultimo sábado (6) num acidente na BR-460, em União da Vitória no Paraná uma família sul-mato-grossense. Na carreta conduzida pelo caminhoneiro de 34 anos estava a esposa de 27 anos, duas crianças e um bebê de um ano e meio e um menino de quatro anos ambos filhos do casal.

Informações da PF são de que o caminhoneiro perdeu o controle da direção numa curva, saiu da pista e caiu numa ribanceira. Quatro ocupantes morreram no local.

As vítimas residiam no distrito de Anhanduí. O caminhão havia sido carregado com soja em Mato Grosso do Sul.

