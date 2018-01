Farmácia é assaltada por dupla armada no Jardim Centenário

Uma farmácia na rua Santa Quitéria, no Jardim Centenário foi assaltada hoje (25). A dupla estava armada e ainda não foram identificados.

Informações do BO os ladrões chegaram no local por volta das 22 horas e anunciaram o assalto. Se dirigiram até o caixa do estabelecimento e apontaram a arma para a cabeça de uma funcionária e mandaram ela deitar no chão. A dupla fugiu levando R$ 370 em dinheiro.

As imagens da câmara de segurança poderão ajudar a polícia na identificação dos autores.

A Depac da Vila Piratininga registrou o roubo como majorado pelo emprego de arma de fogo.

