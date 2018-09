Fazendeiro é autuado por exploração ilegal de madeira

Em uma operação nas propriedades rurais do município de São Gabriel do Oeste, Policiais Militares Ambientais autuaram na terça-feira (11), um fazendeiro por exploração ilegal de madeira em sua propriedade.

O infrator (70) residente na fazenda, realizou o corte de sete árvores das espécies aroeira, Cumbaru e Pau-d’óleo. Foram encontrados no local alguns galhos das árvores com folhas secas, confirmando as derrubadas sem autorização ambiental. Não houve apreensão devido a madeira explorada não estar mais no local.

O fazendeiro foi autuado administrativamente e multado em R$ 2.700,00. Ele também poderá responder por crime ambiental, que prevê pena seis meses a um ano de detenção

